За Гитлера ответил: Власти Польши добились отмены концерта Канье Уэста

Министр культуры публично заявила, что проведение шоу в стране, где располагались нацистские лагеря смерти, включая Освенцим, является оскорблением памяти жертв. «Я не могу представить концерт исполнителя, который открыто говорит, что ему нравится Гитлер», — подчеркнула Теньковская, пригрозив использовать все административные рычаги для запрета въезда музыканту. Директор стадиона Адам Стшижевский подтвердил, что выступление в рамках фестиваля Superauto.pl больше не значится в графике.