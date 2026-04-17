Трамп заявил, что аэропорт Палм‑Бич будет носить его имя

Губернатор Флориды Рон Десантис подписал законопроект о переименовании международного аэропорта Палм-Бич в честь Дональда Трампа.

Источник: Аргументы и факты

Губернатор Флориды Рон Десантис подписал законопроект о переименовании международного аэропорта Палм-Бич в честь Дональда Трампа, сообщил глава Белого дома на своей странице в Truth Social.

«Десантис подписывает законопроект о переименовании международного аэропорта Палм-Бич в честь Дональда Трамп», — говорится в его публикации.

Известно, что соответствующее решение вступит в силу 1 июля 2026 года Новое название воздушной гавани — Международный аэропорт имени президента Дональда Трампа.

Ранее, в феврале 2026 года, законопроект одобрили обе палаты законодательного органа Флориды: палата представителей проголосовала за переименование 81 голосом против 30, в сенате результат голосования составил 25 против 11.

