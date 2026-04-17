Юморист Евгений Петросян заявил, что премьер-министр Словакии Роберт Фицо фактически повторил его шутку, прозвучавшую в 2016 году. Об этом артист написал в своем Telegram-канале.
Речь идет о высказывании Фицо на встрече со студентами, где он заявил, что в Евросоюзе существует стратегия «поставить Россию на колени», однако она, по его мнению, не работает.
Петросян отметил, что аналогичная мысль уже звучала в его выступлении в программе «Петросян Шоу».
«Когда я услышал это как цитату, я вновь воскликнул: “Значит, сказал правильно!”» — написал он.
Юморист напомнил, что в 2016 году в одном из фельетонов прозвучала его фраза: «Почти четверть века весь мир думал, что Россия на коленях, а оказалось, что она просто зашнуровывала берцы».
Высказывание Фицо стало частью его более широкой критики политики Евросоюза. Он неоднократно заявлял о неэффективности антироссийских мер и необходимости пересмотра подходов.
Ранее премьер Словакии также предупреждал о рисках для самого ЕС. По его словам, обсуждение отмены права вето стран-членов может привести к серьезному кризису и даже поставить под угрозу существование объединения.