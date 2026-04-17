Петросян заявил, что Фицо повторил его шутку про Россию

Петросян заявил, что Фицо повторил его шутку 2016 года про Россию и «колени» на фоне критики политики ЕС.

Источник: Аргументы и факты

Юморист Евгений Петросян заявил, что премьер-министр Словакии Роберт Фицо фактически повторил его шутку, прозвучавшую в 2016 году. Об этом артист написал в своем Telegram-канале.

Речь идет о высказывании Фицо на встрече со студентами, где он заявил, что в Евросоюзе существует стратегия «поставить Россию на колени», однако она, по его мнению, не работает.

Петросян отметил, что аналогичная мысль уже звучала в его выступлении в программе «Петросян Шоу».

«Когда я услышал это как цитату, я вновь воскликнул: “Значит, сказал правильно!”» — написал он.

Юморист напомнил, что в 2016 году в одном из фельетонов прозвучала его фраза: «Почти четверть века весь мир думал, что Россия на коленях, а оказалось, что она просто зашнуровывала берцы».

Высказывание Фицо стало частью его более широкой критики политики Евросоюза. Он неоднократно заявлял о неэффективности антироссийских мер и необходимости пересмотра подходов.

Ранее премьер Словакии также предупреждал о рисках для самого ЕС. По его словам, обсуждение отмены права вето стран-членов может привести к серьезному кризису и даже поставить под угрозу существование объединения.

Словакия — государство в Центральной Европе, которое в своей политике сочетает участие в западных союзах с попытками проводить самостоятельный курс. Страна входит в ЕС и НАТО, но в последние годы всё чаще демонстрирует собственный подход к международной повестке.
