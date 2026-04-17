США внесли в санкционные списки семь членов вооруженных формирований из Ирака

ВАШИНГТОН, 17 апреля. /ТАСС/. США ввели санкции в отношении семи членов действующих на территории Ирака вооруженных формирований, якобы связанных с Ираном. Об этом говорится в заявлении, распространенном пресс-службой Госдепартамента.
Из документа следует, что речь идет о командирах формирований «Катаиб Хезболлах», «Катаиб Сейид аль-Шухада», «Харакат ан-Нуджаба» и «Асаиб Ахль аль-Хакк», поддерживаемых, по версии Вашингтона, Тегераном.
Власти США утверждают, что члены этих вооруженных формирований «планировали и осуществляли атаки, направленные против американских военных, объектов и интересов в Ираке». США классифицируют перечисленные организации как террористические.
Включение в санкционный перечень означает заморозку активов в США и запрет американским гражданам и компаниям вести бизнес с его фигурантами.