Зеленский пригрозил властям Белоруссии, упомянув Мадуро

Владимир Зеленский сказал о якобы возросшей военной активности у границы Белоруссии и Украины, после чего высказал угрозы в отношении белорусского руководства, упомянув захват президента Венесуэлы Николаса Мадуро.
«Характер событий в Венесуэле должны удержать руководство Белоруссии от ошибок», — заявил Зеленский.
США 3 января провели в Венесуэле военную операцию, которая, по словам госсекретаря Марко Рубио, была прикрытием для поимки президента Венесуэлы Мадуро. Многие политики, среди которых были и представители недружественных по отношению к России государств, раскритиковали действия Соединенных Штатов.
Также Зеленский сказал о готовности Киева «защищаться».
