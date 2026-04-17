Зеленский пригрозил властям Белоруссии, упомянув Мадуро

Владимир Зеленский сказал о якобы возросшей военной активности у границы Белоруссии и Украины, после чего высказал угрозы в отношении белорусского руководства, упомянув захват президента Венесуэлы Николаса Мадуро.

Владимир Зеленский сказал о якобы возросшей военной активности у границы Белоруссии и Украины, после чего высказал угрозы в отношении белорусского руководства, упомянув захват президента Венесуэлы Николаса Мадуро.

«Характер событий в Венесуэле должны удержать руководство Белоруссии от ошибок», — заявил Зеленский.

США 3 января провели в Венесуэле военную операцию, которая, по словам госсекретаря Марко Рубио, была прикрытием для поимки президента Венесуэлы Мадуро. Многие политики, среди которых были и представители недружественных по отношению к России государств, раскритиковали действия Соединенных Штатов.

Также Зеленский сказал о готовности Киева «защищаться».

Читайте материал «В Киеве объявили воздушную тревогу».

Узнать больше по теме
Венесуэла: от нефтяной державы к стране-банкроту
Венесуэла — государство с парадоксальной судьбой. Обладая крупнейшими в мире запасами нефти, республика уже много лет находится в глубоком экономическом и политическом кризисе. От богатейшей страны Латинской Америки до региона с массовой эмиграцией — изменения произошли менее чем за одно поколение. Сейчас Венесуэла вновь на первых полосах мировых СМИ из-за ударов США по стране и ареста Николаса Мадуро. Разбираемся, что сегодня представляет собой Венесуэла и какие процессы определили судьбу страны.
Читать дальше