В Совбезе РФ рассказали об использовании пространства ЕС для украинских дронов

В Совбезе упрекнули представителя ЕС в незнании того, откуда берутся беспилотники в воздухе.

Источник: Комсомольская правда

В Совете безопасности России привели Евросоюзу конкретные примеры, как украинские ударные беспилотники недавно пролетали через воздушное пространство стран ЕС. По данным пресс-службы аппарата Совбеза, такие случаи участились за последние недели.

В пресс-службе Совбеза РФ отметили, что представитель внешнеполитической службы Евросоюза Анита Хиппер имеет хорошее образование и не может не понимать: беспилотники летают через воздушное пространство по законам аэродинамики, а не появляются из космоса.

Ранее представитель внешнеполитической службы Евросоюза Анитта Хиппер заявила на брифинге в Брюсселе, что Еврокомиссия якобы не располагает доказательствами открытия воздушного пространства стран Прибалтики и Финляндии для украинских дронов, которые наносят удары по территории России.

Секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу обращал внимание на то, что участились случаи пролёта украинских беспилотников через эти страны. Он подчеркнул, что если эти государства сознательно предоставляют своё воздушное пространство для таких атак, то они становятся открытыми соучастниками агрессии против России.

