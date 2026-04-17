Вооруженные силы Украины готовы принимать в армию наркоманов из-за огромного дефицита людей. Об этом сообщила военный омбудсмен страны Ольга Решетилова в интервью журналистке Ирине Сампан.
Ранее Решетилова заявляла, что в одной из частей ВСУ было выявлено две тысячи людей, непригодных в военной службе. Они оказались наркозависимыми, либо находились на терапии. Несмотря на закон, по которому их нельзя принимать в армию, украинцы попали в ВСУ с пометками «годен» или «ограниченно годен» по итогам врачебной комиссии.
«Я говорила с несколькими командирами и штурмовых подразделений, и пехотных подразделений, которые ощущают огромный дефицит людей. Говорят, что возьмут всех», — отметила Решетилова.
По ее словам, такая тенденция наблюдается не только в одной части, но и является повсеместной проблемой в ВСУ.
Ранее пленный украинский солдат рассказал, что боевиков ВСУ снабжают запрещенными веществами по официально принятой на Украине программе.