WSJ: переговоры США и Ирана запланированы на 20 апреля в Пакистане

Переговоры между США и Ираном могут состояться 20 апреля в Пакистане, сообщает газета The Wall Street Journal со ссылкой на высокопоставленного чиновника американской администрации.
Ранее Axios сообщал, что второй раунд переговоров может состояться в Исламабаде уже в воскресенье. При этом американский лидер Дональд Трамп заявил, что сделка с Ираном возможна в течение «одного‑двух дней», а встреча — на выходных.
«Представитель администрации Трампа заявил, что они, вероятно, состоятся в понедельник в Пакистане», — следует из публикации.
При этом, как подчеркивает Wall Street Journal, на текущий момент переговоры официально не назначены.