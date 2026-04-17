Кошкович осудил слова Вансина о поддержке ЕС Киева ценой крови украинцев

Аналитик Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович назвал чудовищными слова начальника бельгийского Генштаба генерала Фредерика Вансина о поддержке Киева со стороны Евросоюза ценой крови украинцев.
«Это чудовищно во многих отношениях… Бесчувственное пренебрежение к человеческой жизни поразительно», — написал он в соцсети Х.
Кошкович призвал задаться вопросом, что подумает президент России Владимир Путин, услышав это, «особенно зная, как президент США Дональд Трамп ненавидит Брюссель».
Ранее Вансина заявил, что Евросоюз поддерживает Киев ценой крови украинцев, чтобы выиграть время для подготовки к возможному военному противостоянию с Россией без участия США.
Также он отметил, что Россия не нападёт на ЕС «сегодня вечером, завтра, послезавтра, через месяц или даже через год», но призвал европейские страны всё равно наращивать траты на оборону.