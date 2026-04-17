Губерниев: Батракову надо ехать в ПСЖ и играть в основе, как Сафонов

Комментатор Дмитрий Губерниев хотел бы, чтобы футболист «Локомотива» Алексей Батраков перешёл в ПСЖ.
«Я восхищён Батраковым, видел недавно баттл, где они отвечали с Черданцевым на детские вопросы. Уровень его образования, интеллекта, развития — совершенно потрясающий. Лёша, так держать! Надо ехать в ПСЖ и играть в основе, как Сафонов», — приводит его слова Metaratings.
8 апреля появилась информация, что ПСЖ активно собирает информацию по полузащитнику. Якобы представитель парижан должен скоро прилететь в Москву для личных переговоров.
В текущем сезоне Батраков сыграл за «Локомотив» 31 матч, забил 16 голов и отдал 11 результативных передач.
Ранее журналист L'Équipe Жозе Барросо высказался об интересе «Пари Сен-Жермен» к Батракову.