Петро: у ЦРУ есть данные о планах покушения на кандидата в президенты Колумбии

Глава южноамериканской республики не привел других подробностей, но поблагодарил американского лидера Дональда Трампа «за поддержку свободных выборов».

БУЭНОС-АЙРЕС, 17 апреля. /ТАСС/. Центральное разведывательное управление (ЦРУ) США располагает информацией о подготовке покушения на колумбийского сенатора Ивана Сепеду, который будет участвовать в выборах главы государства. Об этом сообщил президент южноамериканской страны Густаво Петро.

«ЦРУ располагает реальными и конкретными данными о возможном покушении на кандидата Ивана Сепеду», — написал он в X.

Петро не привел других подробностей об информации, касающейся возможного покушения. В то же время он поблагодарил президента США Дональда Трампа «за поддержку свободных выборов» в Колумбии.

Очередные выборы главы государства пройдут в Колумбии 31 мая. Петро не вправе баллотироваться на второй срок. Кандидатом от правящей партии «Исторический пакт» будет Сепеда.

Узнать больше по теме
ЦРУ: история создания разведки США, структура и самые известные операции
Из всех спецслужб мира ЦРУ — одна из самых известных. В кинофильмах, видеоиграх и книгах агенты управления показаны находчивыми, смелыми и принципиальными людьми, для которых нет невыполнимых задач. Но реальность довольно сильно отличается от картинки с экрана: собрали главное об истории управления, его структуре и главных его отличиях от ФБР.
Читать дальше