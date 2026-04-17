Куба готовилась к ужесточению политики США заранее, заявил Диас-Канель

Диас-Канель: Куба начала подготовку к ужесточению политики США заранее.

МЕХИКО, 17 апр — РИА Новости. Куба начала подготовку к возможному ужесточению политики США еще до возвращения к власти Дональда Трампа, заявил президент страны Мигель Диас-Канель.

«Мы готовились к ситуации, подобной этой, с того момента, когда появилась вероятность того, что Трамп может быть избран президентом Соединенных Штатов, потому что мы знали все намерения, которые существовали вокруг него и его администрации», — сказал политик в интервью RT.

По словам президента, власти разработали стратегию, предусматривающую программу по преодолению структурных проблем экономики и обеспечению экономического роста с социальным развитием. Документ был вынесен на всенародное обсуждение и доработан с учетом предложений населения.

Диас-Канель отметил, что программа охватывает различные направления, включая реформы управления экономикой, развитие внутреннего производства и привлечение инвестиций. Власти рассчитывают, что реализация этих мер позволит смягчить последствия внешнего давления.

Он подчеркнул, что ограничения, введенные США, серьезно влияют на экономику острова, однако страна продолжает адаптироваться к новым условиям и искать пути развития.

Узнать больше по теме
Куба: остров свободы с непростой судьбой и сложными отношениями с США
Куба — островное государство в Карибском море, которое, благодаря своему расположению рядом с США и историческим событиям времен холодной войны, стало одним из самых известных в Западном полушарии. В материале — главное об «острове свободы».
Читать дальше