В Запорожье прогремели взрывы

Запорожская область — регион России, расположенный в нижнем течении Днепра. Он стал частью Российской Федерации по итогам референдума в сентябре 2022 года. Сейчас под контролем РФ находятся более 70% области, остальную часть, в том числе областной центр, город Запорожье, удерживают украинские войска.