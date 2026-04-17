«Начало конца»: Фицо жестко раскритиковал планы фон дер Ляйен по ЕС

Ранее издание Politico сообщило, что за ограничение или полную отмену права вето выступают Германия и Швеция, в то время как Франция, Бельгия и ряд других стран настаивают на сохранении этого механизма, защищающего их национальные интересы. Ситуация вокруг реформы принятия решений в ЕС обостряется на фоне дискуссий о помощи Украине и антироссийских санкциях, где отсутствие единогласия все чаще тормозит принятие решений Брюсселем.