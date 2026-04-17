«Начало конца»: Фицо жестко раскритиковал планы фон дер Ляйен по ЕС

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что отмена права вето для стран — членов Европейского союза станет отправной точкой для распада объединения. Свое мнение глава словацкого правительства выразил в ходе выступления, которое транслировало информационное агентство TASR.
«ЕС переживает огромный кризис, — подчеркнул Фицо. — Отмена права вето — это начало конца Евросоюза, начало конца этой значимой международной организации, чего никто из нас не желает». По словам премьера, любые предложения об отказе от принципа единогласия лишь демонстрируют неспособность Брюсселя находить компромиссы внутри объединения.
Особую обеспокоенность словацкого лидера вызвали недавние инициативы главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, которая призвала перейти к голосованию большинством в вопросах внешней политики. Фицо осудил попытки ЕК добиться ограничения национального суверенитета, напомнив, что уходящее правительство Венгрии уже отвергло подобные идеи. При этом он отметил, что пока не знает позиции новых венгерских властей по данному вопросу.
Ранее издание Politico сообщило, что за ограничение или полную отмену права вето выступают Германия и Швеция, в то время как Франция, Бельгия и ряд других стран настаивают на сохранении этого механизма, защищающего их национальные интересы. Ситуация вокруг реформы принятия решений в ЕС обостряется на фоне дискуссий о помощи Украине и антироссийских санкциях, где отсутствие единогласия все чаще тормозит принятие решений Брюсселем.