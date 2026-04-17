Ричмонд
+31°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Глава Украинской ассоциации футбола Шевченко: если россияне вернутся — у нас есть план действий

Президент Украинской ассоциации футбола Андрей Шевченко заявил, что у них есть план действий на случай, если российский футбол вернут на международную арену.

«Мы работаем над отношениями с нашими стейкхолдерами. Мы сейчас живём в мире, где нужно постоянно держать отношения, обновлять их, работать над ними. Сейчас возвращение россиян не рассматривается, и я это проговорил с Джанни Инфантино, а это значит, что мы делаем правильные вещи. Каким будет будущее? Ситуация меняется, и мы также будем подстраиваться. Если россияне вернутся — у нас есть план действий, но давайте не спешить. Если будет ситуация, что нам что-то будет угрожать, то будем действовать», — приводят его слова украинские СМИ.

В феврале 2022 года ФИФА и УЕФА отстранили российские команды от международных турниров под своей эгидой из-за ситуации на Украине.

Ранее Умяров раскритиковал бездействие ФИФА в вопросе возвращения России.