Глава Украинской ассоциации футбола Шевченко: если россияне вернутся — у нас есть план действий

Президент Украинской ассоциации футбола Андрей Шевченко заявил, что у них есть план действий на случай, если российский футбол вернут на международную арену.
«Мы работаем над отношениями с нашими стейкхолдерами. Мы сейчас живём в мире, где нужно постоянно держать отношения, обновлять их, работать над ними. Сейчас возвращение россиян не рассматривается, и я это проговорил с Джанни Инфантино, а это значит, что мы делаем правильные вещи. Каким будет будущее? Ситуация меняется, и мы также будем подстраиваться. Если россияне вернутся — у нас есть план действий, но давайте не спешить. Если будет ситуация, что нам что-то будет угрожать, то будем действовать», — приводят его слова украинские СМИ.
В феврале 2022 года ФИФА и УЕФА отстранили российские команды от международных турниров под своей эгидой из-за ситуации на Украине.
Ранее Умяров раскритиковал бездействие ФИФА в вопросе возвращения России.