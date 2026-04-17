Трамп заявил о планах извлечь обогащенный уран совместно с Ираном

«Нет, никаких войск… Мы спустимся туда и заберем это вместе с ними (иранцами — ред.), а затем мы это заберем себе. Мы будем забирать это вместе, потому что к тому времени у нас уже будет соглашение, а когда есть соглашение — воевать нет нужды», — передает телеканал CBS слова Трампа.
Ранее в пятницу Трамп сделал ряд резонансных заявлений о подготовке масштабного соглашения с Ираном. По словам американского лидера, Тегеран якобы согласился полностью прекратить обогащение урана и обязался никогда не перекрывать стратегически важный Ормузский пролив.
Трамп также заявил, что финальная сделка между Вашингтоном и Тегераном может быть заключена уже в эти выходные.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, жертвами агрессии стали более 3 тысяч человек. Восьмого апреля Вашингтон и Тегеран объявили о прекращении огня на две недели. Прошедшие после этого в Исламабаде переговоры кончились безрезультатно. При этом о возобновлении боевых действий не сообщалось, но США начали блокаду иранских портов. Посредники пытаются организовать новый раунд переговоров.