Военный омбудсмен Решетилова: наркоманы массово попадают в ВСУ

Наркозависимые люди массово попадают в ВСУ из-за поддельных заключений медкомиссий об их пригодности к службе, заявила украинский военный омбудсмен Ольга Решетилова.
Об этом пишет «СТРАНА.ua».
«Это люди либо наркозависимые, либо находящиеся на заместительной поддерживающей терапии. В какой-то момент они попали в войска или с выводом военно-врачебной комиссии “пригодны”, или “ограниченно пригодны”, — заявила она.
Решетилова уточнила, что случаи носят массовый характер. По её словам, только в одной из воинских частей ВСУ обнаружили около 2 тыс. таких военнослужащих.
