Президент Кубы заявил о готовности страны к защите в случае агрессии

Диас-Канель: Куба готова к защите страны в случае внешней агрессии.

Источник: © РИА Новости

ГАВАНА, 17 апр — РИА Новости. Куба готова к защите страны в случае внешней агрессии, несмотря на приверженность мирной политике, заявил президент Мигель Диас-Канель.

Газета USA Today со ссылкой на осведомленные источники ранее писала, что Пентагон начал секретную подготовку к возможной военной операции на Кубе на случай поступления соответствующего приказа от американского руководства.

«Мы не страна, которая призывает к войне или продвигает войну, но мы её не боимся, если придётся защищать родину», — сказал Диас-Канель в интервью RT.

По его словам, в стране реализуется концепция «войны всего народа», основанная на участии всего населения в обеспечении обороны.

«В вопросах обороны мы не ставим нашу защиту в зависимость ни от какой страны. У нас есть отношения военного сотрудничества с дружественными странами, но в ситуации агрессии, независимо от политической и иной поддержки, которую нам могут оказать, мы рассчитываем на силу наших Революционных вооружённых сил, наших институтов, нашей территориальной системы обороны и на концепцию войны всего народ», — подчеркнул глава государства.

Президент США Дональд Трамп заявил в понедельник, что США могут «заглянуть» на Кубу после того, как решат все вопросы с Ираном.

В Пентагоне, комментируя РИА Новости сообщения СМИ о подготовке военной операции против Кубы, заявили, что планируют «ряд действий» и готовы выполнить приказы президента Трампа.

Узнать больше по теме
Куба: остров свободы с непростой судьбой и сложными отношениями с США
Куба — островное государство в Карибском море, которое, благодаря своему расположению рядом с США и историческим событиям времен холодной войны, стало одним из самых известных в Западном полушарии. В материале — главное об «острове свободы».
Читать дальше