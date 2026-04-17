США объявили о намерении продать ФРГ военную технику почти на $12 млрд

Речь идет в том числе о станциях радиолокационного слежения, ракетных пусковых установках морского базирования MK-41, а также системах навигации и радиоэлектронной борьбы, сообщил Госдеп.

ВАШИНГТОН, 17 апреля. /ТАСС/. Соединенные Штаты планируют поставить Германии несколько видов военной техники, включая станции радиолокационного слежения, ракетные пусковые установки морского базирования MK-41, а также системы навигации и радиоэлектронной борьбы на общую сумму $11,9 млрд. Об этом сообщила пресс-служба Госдепартамента.

По ее утверждению, эта сделка, охватывающая в основном электронику и вооружения для флота, будет способствовать укреплению безопасности Германии как «силы политической стабильности и экономического прогресса в Европе». Основными подрядчиками при исполнении этого контракта будут корпорации Lockheed Martin и RTX.

США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
