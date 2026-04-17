Астроном Аветисян: свечение над Петербургом появилось после запуска ракеты

«Космическую медузу», которую наблюдали ночью в Санкт-Петербурге, можно заметить почти всегда при запуске ракеты. Об этом рассказала зампред мурманского Астрономо-геодезического объединения Светлана Аветисян.
«Это достаточно простое явление, никак не связанное с инопланетянами или чем-то подобным», — отметила она в беседе с РИА Новости.
По её словам, это просто газы, которые остаются после запуска ракеты и сгорания топлива и начинают светиться от солнечного света.
Ранее в небе над Санкт-Петербургом и Ленинградской областью заметили необычное свечение, получившее название «космическая медуза».
Также сообщалось, что с космодрома Плесецк был проведён пуск ракеты «Союз-2.1б» с аппаратами в интересах Минобороны России.