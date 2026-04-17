Петросян нашел плагиат у премьера Словакии: «Фицо повторил мою шутку»

Известный российский юморист Евгений Петросян заявил, что премьер-министр Словакии Роберт Фицо, по сути, повторил его шутку 2016 года из программы «Петросян Шоу». Свое заявление артист опубликовал в Telegram-канале, комментируя недавнее выступление словацкого политика.
Поводом для претензий стала речь Фицо перед студентами, в которой он раскритиковал стратегию Евросоюза, нацеленную на «постановку России на колени». «Русские очень правильно говорят: “Если мы и на коленях, то только потому, что завязываем шнурки”», — процитировал словацкий премьер народную, как он полагал, мудрость. Однако Петросян уверен, что корни этой метафоры лежат в его авторском фельетоне.
«Почти четверть века весь мир думал, что Россия на коленях, а оказалось, что она просто зашнуровывала берцы», — напомнил юморист текст своей оригинальной шутки, прозвучавшей восемь лет назад. В связи с этим Петросян заметил, что часто замечал, как многие остроты из его репертуара «уходили в народ», и он всегда этому рад. «Услышав это как цитату, я вновь воскликнул: “Значит, сказал правильно!”» — написал артист.
Стоит отметить, что сама тема «колен» не раз поднималась в публичном поле. Ранее президент России Владимир Путин на Восточном экономическом форуме также комментировал попытки запада «поставить Россию на колени». Однако именно Петросян настаивает на первенстве именно юмористической формулировки, превратившей политический посыл Фицо в предмет обсуждения шоу-бизнеса.