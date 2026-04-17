В Турции лидер оппозиции призвал объявить персоной нон грата посла США

Лидер ведущей оппозиционной в Турции Народно-республиканской партии призвал посла США в Анкаре извиниться за восхваление монархии как наиболее успешной модели управления в регионе.

Источник: Аргументы и факты

Лидер крупнейшей оппозиционной партии Турции Озгюр Озель выступил с резкой критикой в адрес посла США в Анкаре Тома Баррака. Поводом стали его высказывания о том, что монархии являются наиболее эффективной формой правления на Ближнем Востоке, передает телеканал Halk TV.

По информации турецких СМИ, дипломат сделал это заявление во время участия в Антальском дипломатическом форуме, отметив также, что в регионе, по его мнению, определяющую роль играет сила, а демократические модели не показали устойчивости. Эти слова вызвали негативную реакцию среди турецких политиков.

Озель потребовал от американского посла публичных извинений, заявив, что в противном случае его следует признать нежелательным лицом в стране. Он подчеркнул, что подобные заявления недопустимы и противоречат принципам турецкой демократии.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган пригрозил Израилю проведением военной операции в связи с действиями его армии в Палестине и Ливане.

