ФРГ правеет: «Альтернатива для Германии» возглавила национальный рейтинг

Правая партия «Альтернатива для Германии» (АдГ), как пишет ТАСС, впервые в истории заняла первую строчку рейтинга популярности по версии телеканала ZDF («Политбарометр»), что автоматически делает её лидирующей политической силой ФРГ по совокупности данных ведущих социологических институтов. Согласно опросу исследовательской группы Wahlen, проведенному с 14 по 16 апреля, за фракцию АдГ готовы проголосовать 26% избирателей.
Этот результат стал возможен не столько из-за роста популярности самой АдГ (показатель остался на уровне февраля), сколько из-за стремительной потери доверия к правящему блоку. Поддержка консервативного блока Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) снизилась до 25%, а их партнер по правящей коалиции — Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) — скатилась до 12% (минус 1 п.п.). Таким образом, суммарная поддержка федерального правительства едва достигает 37%, что лишает «черно-красную» коалицию даже теоретического парламентского большинства.
Успех АдГ подтверждается не только данными ZDF. Анализ показывает, что партия стала ведущей в Германии по версии половины из восьми ключевых исследовательских компаний, включая YouGov, Insa и Forsa. Наибольший разрыв фиксирует институт YG: здесь АдГ набирает 27% против 23% у блока ХДС/ХСС. Лишь три опроса, проведенных в марте, все еще отдают пальму первенства консерваторам, а один апрельский зафиксировал «ничью» (25% на 25%).
На фоне политического дрейфа вправо социологи также фиксируют рекордное падение удовлетворенности работой канцлера Фридриха Мерца. Согласно тому же опросу ZDF, только 27% респондентов одобряют деятельность правительства, а 73% выражают недовольство. В опросе приняли участие чуть более 1,3 тыс. граждан старше 18 лет, погрешность не превышает 3 процентных пунктов. Эксперты отмечают, что избиратели все позже определяются с выбором, но текущая картина отражает глубокий кризис доверия к институтам власти в ФРГ.