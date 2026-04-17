Расстройство Вондроушовой, депрессия Фьюри и апатия Буффона: кто из спортсменов сталкивался с ментальными проблемами

Чешская теннисистка Маркета Вондроушова призналась, что испытывала серьёзные психологические проблемы и дошла до предела после нескольких месяцев физического и эмоционального стресса. Именно по этой причине она испугалась нагрянувшего к ней во внесоревновательный период допинг-офицера и не открыла ему дверь. Экс-чемпионка Уимблдона не первая звёздная спортсменка, которая во всеуслышание призналась в недуге. Так, Майкл Фелпс боролся с депрессией после каждой из победных Олимпиад, Тайсона Фьюри и Ронду Роузи посещали суицидальные мысли, а Джанлуиджи Буффона от апатии спасли картины Марка Шагала.
Араухо искал духовную помощь в Иерусалиме.
Долгие годы Рональд Араухо был главным звеном в обороне «Барселоны». Уругваец, переехавший в Каталонию подающим надежды защитником, за несколько сезонов стал лидером коллектива и получил заслуженную капитанскую повязку.
Однако осенью 2025 года стало известно, что Араухо столкнулся с психологическими проблемами, из-за которых он даже не может выходить на поле. После удаления в матче Лиги чемпионов против «Челси» (0:3) латиноамериканец попросил у клуба отпуск и отправился в Иерусалим в поисках духовной помощи.
Позже защитник признался, что боролся с тревогой и депрессией полтора года. Во время предоставленной паузы он работал со специалистами, а поездка по святым местам помогла ему «почувствовать себя совершенно новым человеком».
Фелпс страдал после каждой Олимпиады.
Карьера Майкла Фелпса — олицетворение непобедимости и совершенства в отдельно взятом виде спорта. С 23 золотыми олимпийскими медалями он на долгие годы закрепил за собой статус абсолютного рекордсмена Игр. Однако мало кто знает, что после каждой из них он возвращался домой и неделями не выходил из комнаты, почти не спал, почти не ел.
Уже после завершения карьеры Фелпс признался, что в 2004 году впервые столкнулся с постолимпийской депрессией, но не решался поделиться своими переживаниями. По словам атлета, в какой-то период жизни он даже задавался вопросом, стоит ли вообще жить.
Сейчас спортсмен, победивший недуг, призывает открыто говорить о ментальном здоровье.
Роузи не сразу смирилась с поражением.
Одним из популяризаторов женских смешанных единоборств считается Ронда Роузи. Всего за четыре года в MMA она победила в каждом из своих 12 боёв, причём чаще всего — в первом раунде. В 2015-м чемпионка встретилась с ещё одной непобедимой спортсменкой Холли Холм. Фавориткой считалась Роузи, однако уже во втором раунде соотечественница жёстким хай-киком с добиванием отправила её в нокаут.
В медицинской комнате после боя, ещё не смыв кровь, она сидела в углу и пыталась найти смысл жить дальше.
«Я буквально сидела там думала о том, чтобы покончить с собой в ту же секунду. Мне казалось, что я пустое место. “Что мне теперь делать? Теперь никому до меня не будет дела”. Потом я подняла глаза и увидела, что там стоит мой Трэвис (Браун, супруг Роузи. — RT). Я посмотрела на него и подумала: “Мне нужно родить от него детей. Мне нужно оставаться в живых”. Я никому об этом не рассказывала. Кажется, только ему и рассказала», — признавалась Роузи спустя несколько лет.
Следующий поединок обернулся для неё ещё более ранним поражением и стал заключительным перед почти десятилетней паузой в карьере: в мае 39-летняя американка вернётся в октагон ради поединка с Джиной Карано.
Буффона спасла картина Шагала.
Джанлуиджи Буффону было всего 25 лет, когда он прочно закрепился в статусе основного голкипера «Ювентуса» и сборной Италии. Однако именно в тот момент он почувствовал, что перестал получать удовольствие от футбола. Перед одним из матчей Серии А Джиджи попросил тренера вратарей Ивано Бордона выпустить в старте сменщика Антонио Кименти.
В тот момент никто не обратил на эпизод особого внимания, однако более чем 15 лет спустя знаменитый страж ворот рассказал, что у него случались приступы паники, а всё происходящее вокруг перестало иметь смысл.
Лучшим лекарством он назвал искусство: именно в тот сложный жизненный период Буффон познакомился с творчеством авангардиста Марка Шагала, чья картина «Прогулка» подарила ему «ощущение детства». В письме юному себе, опубликованном в 2019-м в The Player’s Tribune, голкипер рассказал, что внутренняя тяжесть исчезла подобно женщине, вознесённой в воздух на картине художника.
Фьюри думал о суициде.
В ноябре 2015 года Тайсон Фьюри победил Владимира Кличко в Дюссельдорфе, совершив один из величайших боксёрских апсетов десятилетия. Через несколько месяцев он весил под 180 кг, не выходил из дома и злоупотреблял алкоголем и запрещёнными веществами. Несмотря на статус непобеждённого боксера с пятью чемпионскими поясами, Цыганский Король перестал получать удовольствие от жизни.
«Говорят, у меня одна из форм биполярного расстройства. Маниакально-депрессивная… Я сейчас в очень плохом состоянии. Не понимаю, к чему я движусь, и что меня ждёт. Честно говоря, не знаю, протяну ли до конца этого года. Я обращаюсь за помощью, но они ничего не могут для меня сделать. Мой недуг неизлечим. Я не хочу жить. Все деньги мира, слава и почёт ничего не значат, если ты несчастен. А я несчастен. Я очень далёк от счастья», — рассказывал он в 2016-м.
Всего за год Фьюри растерял практически все свои регалии: от поясов WBA и WBO отказался сам, титула IBF лишили после отказа от реванша с Кличко. Позже статус чемпиона у британца отобрал и журнал The Ring. После трёхлетнего перерыва он всё же вернулся на ринг и за шесть лет дошёл до поединка за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжёлом весе, но уступил Александру Усику.
Уильямс пережила послеродовую депрессию.
После рождения дочери в 2017 году 23-кратная победительница турниров Большого шлема в одиночном разряде Серена Уильямс столкнулась с послеродовой депрессией — состоянием, о котором женщины-спортсменки говорят крайне редко. В своих соцсетях теннисистка нередко делилась переживаниями, признаваясь, что постоянно испытывает чувство вины перед новорождённой Олимпией.
Тем не менее, уже в 2018-м она вернулась в большой теннис, хотя в одном из более поздних эссе отметила, что играла во время грудного вскармливания и послеродовой депрессии.