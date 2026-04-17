В Госдуме хотят, чтобы Вяльбе и Губерниев примирились

Олимпийская чемпионка и депутат Госдумы Светлана Журова высказалась о намерении главы Ассоциации лыжных видов спорта России Дмитрия Свищёва помирить Дмитрия Губерниева и Елену Вяльбе.
«Губерниев комментирует все лыжные виды, имеет влияние, он советник министра. Дмитрий действительно продвигает и лыжи, и биатлон. Было бы очень здорово, если бы они нашли общий язык. Да и нам бы всем не надо было выбирать чью-то сторону. Не хочется вставать на чью-то сторону, хочется быть на стороне спорта, развития и спортсменов», — приводит её слова РИА Новости.
Журова отметила, что любому виду спорта не идут на пользу публичные перепалки.
Напомним, что Губерниев неоднократно критиковал Вяльбе и её деятельность во главе ФЛГР, но после того, как руководитель вновь созданной Ассоциации лыжных видов спорта России Дмитрий Свищёв выразил надежду помирить комментатора и трёхкратную олимпийскую чемпионку, Губерниев выразил уверенность, что это произойдёт и они вместе будут работать на благо лыжных видов спорта.
