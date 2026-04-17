Над Воронежем уничтожили несколько беспилотников

МОСКВА, 17 апр — РИА Новости. Несколько БПЛА подавлены над Воронежем, фиксируются повреждения в строящемся доме, пострадавших нет, сообщил губернатор Александр Гусев.
«Дежурными силами ПВО и средствами РЭБ в небе над Воронежем обнаружены и уничтожены, подавлены несколько беспилотных летательных аппаратов… В результате падения частей БПЛА повреждения фиксируются в строящемся многоквартирном доме», — написал Гусев в Telegram-канале.
Он отметил, что, по предварительной информации, пострадавших нет.
