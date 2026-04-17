В ФНС рассказали о контроле за переводами физлиц на личные счета

МОСКВА, 17 апр — РИА Новости. Превышение лимита ежегодного незадекларированного дохода в размере 2,4 миллиона рублей станет ключевым фактором для контроля за переводами физлиц, это затронет 3% населения, сообщили в Федеральной налоговой службе (ФНС) РФ.
«Отправной точкой контроля станет превышение лимита ежегодного незадекларированного дохода в размере 2,4 млн рублей. На сегодняшний день это касается 3% экономически активного населения», — говорится в сообщении.
Мера коснется лишь той части граждан, кто не декларирует свой доход в соответствии с законодательством. При этом добросовестные граждане, в полной мере декларирующие получаемые доходы и уплачивающие с них налоги, не столкнутся с дополнительным контролем, подчеркнули в ФНС.
При этом переводов на личные счета от близких родственников это не коснется, отметили ранее в ФНС.