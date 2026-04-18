Чехия планирует к 2028 году закупить 3 тыс. БПЛА

Министр обороны республики Яромир Зуна заявил, что в долгосрочной перспективе технологии должны полностью заменить живую силу в военных конфликтах.

ПРАГА, 17 апреля. /ТАСС/. Чешские ВС планируют к 2028 году закупить 3 тыс. беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом сообщило агентство? TK со ссылкой на министра обороны республики Яромира Зуну.

«Мы реализуем пять государственных контрактов на закупку 3 000 БПЛА для чешской армии», — привело агентство слова министра. Республика, согласно данным НАТО за 2025 год, входит в число государств — членов альянса с самыми высокими темпами военной модернизации. В долгосрочной перспективе, согласно главе ведомства, технологии обеспечат полную замену живой силы в военных конфликтах.

Зуна также особо подчеркнул, что Чехия никогда не будет вмешиваться в крупные международные конфликты. Этот постулат подтверждает и численность личного состава национальной армии, полностью формируемой исключительно на контрактной основе.

