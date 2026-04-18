Инфантино — о запретах США на въезд в страну: позаботимся, чтобы все смогли посетить ЧМ-2026

Глава ФИФА Джанни Инфантино ответил на вопрос, повлияют ли запреты со стороны США на въезд в страну на посещение чемпионата мира 2026 года.
«Мы постоянно ведём переговоры с правительствами США, Канады и Мексики о том, как люди, купившие билеты, могут въехать в эти страны. Конечно, всегда должны быть визы. Но существуют пути для того, чтобы получить их быстрее, что обычно работает. И даже в случае со странами, где трудно получить визы, мы должны убедить в том, что фанаты смогут туда приехать», — приводит его слова Semafor.
Чемпионат мира 2026 года пройдёт в Канаде, Мексике и США с 11 июня по 19 июля.
Ранее Инфантино высказался о высоких ценах на билеты на матчи чемпионата мира.