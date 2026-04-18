Bild: колонна недовольных ростом цен на топливо едет в сторону Берлина

Рост цен на топливо из-за конфликта вокруг Ирана привел к серьезным разногласиям в правительстве Германии. В последнее время ситуация на автозаправках несколько стабилизировалась. После пика на Пасху расценки заметно снизились. Дешевеет прежде всего дизель и бензин марки Super E10. По данным Общегерманского автомобильного клуба, среднесуточная цена E10 в ФРГ составила 16 апреля €2,077 за литр, что на 1,2 цента меньше, чем 15 апреля. Дизельное топливо подешевело на 2,6 цента, до €2,211 за литр. 17 апреля утром некоторые АЗС в отдельных регионах предлагали литр E10 дешевле €2.