Bild: колонна недовольных ростом цен на топливо едет в сторону Берлина

БЕРЛИН, 18 апреля. /ТАСС/. Колонна автомобилистов, недовольных резким ростом цен на топливо в Германии, направляется в сторону Берлина. Об этом сообщила газета Bild.
По информации издания, из Восточной Фризии в сторону столицы выдвинулись участники акции протеста против резкого роста цен на топливо, вызванного конфликтом вокруг Ирана. Колонна в составе 25 автомобилей стартовала в 09:00 (10:00 мск) из Эмдена. По мере продвижения их число выросло: в районе Вольфсбурга насчитывалось уже 82 транспортных средства. Временами колонна растягивалась на примерно 2,5 км, указывает газета.
«Серьезных нарушений движения [транспорта] или иных инцидентов не зафиксировано. Мы в целом очень довольны тем, как все прошло — схема отработана хорошо», — заявил представитель полиции Оснабрюка. Около 16:45 (17:45 мск) колонна сделала остановку в Вольфсбурге, после чего продолжила путь через федеральную землю Саксония-Анхальт в направлении Берлина.
Организатор акции Себастьян Борманн из Эмдена призывает протестовать против высоких цен на горючее и через соцсети. «Все эти расходы стали просто непомерно высокими», — констатировал Борманн. Он подверг критике правительство Германии и канцлера Фридриха Мерца за невыполнение предвыборных обещаний. «И у нас, граждан, в какой-то момент, конечно, лопается терпение», — резюмировал он.
Участники акции должны соблюдать определенные правила. Например, допускаются только транспортные средства, имеющие разрешение ехать со скоростью более 60 км/ч. Использовать автобаны запрещено. Для пробега был утвержден маршрут по нескольким федеральным трассам. Он проходит через Клоппенбург, Нинбург, Целле и Вольфсбург до границы Нижней Саксонии, а затем через Саксонию-Анхальт в Бранденбург. Полиция Берлина ожидала прибытия машин на западной границе города вечером. Как сообщили в ситуационном центре, патрули должны сопроводить колонну до здания Рейхстага в центре Берлина.
Рост цен на топливо из-за конфликта вокруг Ирана привел к серьезным разногласиям в правительстве Германии. В последнее время ситуация на автозаправках несколько стабилизировалась. После пика на Пасху расценки заметно снизились. Дешевеет прежде всего дизель и бензин марки Super E10. По данным Общегерманского автомобильного клуба, среднесуточная цена E10 в ФРГ составила 16 апреля €2,077 за литр, что на 1,2 цента меньше, чем 15 апреля. Дизельное топливо подешевело на 2,6 цента, до €2,211 за литр. 17 апреля утром некоторые АЗС в отдельных регионах предлагали литр E10 дешевле €2.