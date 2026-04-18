Временно ограничена работа аэропорта Саратова

В аэропорту Саратова ввели временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов, сообщает Росавиация.
Отмечается, что ограничения нужны для обеспечения безопасности полётов.
Ранее сообщалось, что аэропорт Внуково принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами.
Утром 17 апреля стало известно, что более 20 рейсов на вылет отменено или задерживается в аэропорту Пулково, где на тот момент действовали ограничения.