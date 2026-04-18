Ричмонд
+28°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Временно ограничена работа аэропорта Саратова

В аэропорту Саратова ввели временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов, сообщает Росавиация.

В аэропорту Саратова ввели временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов, сообщает Росавиация.

«Аэропорт Саратова (Гагарин). Введены временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов», — говорится в сообщении.

Отмечается, что ограничения нужны для обеспечения безопасности полётов.

Ранее сообщалось, что аэропорт Внуково принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами.

Утром 17 апреля стало известно, что более 20 рейсов на вылет отменено или задерживается в аэропорту Пулково, где на тот момент действовали ограничения.