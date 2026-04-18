DPA: профсоюз пилотов Lufthansa не планирует новые забастовки в ближайшее время

17 апреля из-за забастовки были отменены сотни рейсов. 16 апреля не менее 656 рейсов Lufthansa были отменены из-за крупнейшей за последние 10 лет стачки. 13 и 14 апреля забастовку проводили пилоты, 15 и 16 апреля к ним присоединились бортпроводники. Изначально планировалось, что пилоты закончат свою акцию 16 апреля, но на фоне неудачных переговоров профсоюза с менеджментом забастовку продлили до пятницы.