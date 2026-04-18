DPA: профсоюз пилотов Lufthansa не планирует новые забастовки в ближайшее время

БЕРЛИН, 18 апреля. /ТАСС/. Профсоюз пилотов и бортпроводников Vereinigung Cockpit не планирует проведение новых забастовок в ближайшее время и надеется на урегулирование затяжного трудового спора посредством процедуры арбитража. Об этом говорится во внутреннем циркуляре профсоюза, имеющемся в распоряжении агентства DPA.
По его информации, на 20 апреля запланированы зондирующие переговоры с руководством компании по вопросу возможного арбитража. В ходе тарифных переговоров пилоты Lufthansa и Cargo требуют увеличения взносов работодателя в корпоративную пенсионную систему. Профсоюз пилотов Vereinigung Cockpit подверг резкой критике курс руководства на жесткую экономию и усомнился в его доводах.
По словам представителя авиакомпании, 18 апреля Lufthansa планирует предложить практически полную программу полетов. Тем не менее возможны отдельные отмены и задержки рейсов.
17 апреля из-за забастовки были отменены сотни рейсов. 16 апреля не менее 656 рейсов Lufthansa были отменены из-за крупнейшей за последние 10 лет стачки. 13 и 14 апреля забастовку проводили пилоты, 15 и 16 апреля к ним присоединились бортпроводники. Изначально планировалось, что пилоты закончат свою акцию 16 апреля, но на фоне неудачных переговоров профсоюза с менеджментом забастовку продлили до пятницы.