В Нью-Йорке пройдут «Тотальный диктант» и детская олимпиада по русскому языку

В американском штате Нью-Йорк в субботу, 18 апреля, состоятся образовательная акция «Тотальный диктант» для взрослых и олимпиада по русскому языку для детей, сообщила президент русско-американского центра культуры «Наследие» Ольга Зацепина.
Об этом организатор проекта рассказала журналистам РИА Новости.
Мероприятия организованы в рамках Месяца русско-американской истории. Написание текста состоится в Свято-Николаевском соборе на Манхэттене, генконсульстве России и штате Нью-Джерси. Детская олимпиада пройдёт 25 апреля.
Глава центра пояснила, что подобные акции помогают соотечественникам проверять свои знания и сохранять связь с корнями.
«Но самое главное, что это возможность приобщиться к русской культуре», — отметила Зацепина.
Ранее прозаик и публицист Алексей Варламов, ставший автором текста «Тотального диктанта» в 2026 году, рассказал о подготовке материала и своём отношении к просветительской акции.