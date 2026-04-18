Bloomberg: ЕС планирует учения по образцу НАТО, позволяющие действовать без США

Европейский союз хочет провести учения по образцу НАТО, позволяющие действовать без участия США. Об этом пишет Bloomberg.

По словам источника агентства, тренировки будут имитировать процесс принятия решений на случай, если одна из стран ЕС запросит у партнёров военную поддержку.

Как заметил Telegram-канал RT, планируется, что учения пройдут с участием европейских послов в Брюсселе, а затем на встрече министров обороны в мае на Кипре.

«Эти усилия подчёркивают реакцию Европы на разрыв трансатлантических связей после угроз Дональда Трампа выйти из НАТО и его заявленного желания приобрести Гренландию, которая является полуавтономной частью Дании», — говорится в материале.

Ранее американский лидер Дональд Трамп высказался по поводу отношений Соединённых Штатов с НАТО.

Бывший евродепутат от Франции Филипп де Вилье заявил, что США больше не хотят поддерживать жизнеспособность НАТО.

Политолог Фёдор Лукьянов объяснил, почему некоторые европейские политики, ещё недавно считавшие Трампа своим идеологическим лидером, теперь массово от него отворачиваются.

