Трамп: переговоры с Ираном будут проводиться только в Исламабаде

Американский лидер отметил, что второй раунд может пройти в эти выходные.

НЬЮ-ЙОРК, 18 апреля. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп в интервью телеканалу ABC News исключил возможность продолжения переговоров с Ираном где-либо кроме Исламабада.

По словам американского лидера, переговоры могут состояться «только в Исламабаде». «Я не заинтересован в том, чтобы направляться в страны, которые не помогли», — объяснил он, добавив, что второй раунд переговоров может пройти в эти выходные. «[Спецпосланник президента США] Стив [Уиткофф], Джаред [Кушнер] поедут и, возможно, [вице-президент] Джей Ди [Вэнс], я еще не говорил об этом с Джей Ди», — прокомментировал американский лидер возможный состав американской делегации.

