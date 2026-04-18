Сапер Калинин несколько часов незаметно разминировал минно-взрывное заграждение

МОСКВА, 18 апреля. /ТАСС/. Сапер младший сержант Дмитрий Калинин незамеченным несколько часов проделывал проход в минно-взрывном заграждении ВСУ. Благодаря этому российские штурмовики смогли пройти заграждения без потерь и захватить важный опорный пункт, сообщили в Минобороны РФ.
В министерстве рассказали, что сапер получил задачу разминировать участок местности, по которому планировался прорыв российских штурмовых подразделений. Используя рельеф местности и передвигаясь короткими перебежками, Калинин сумел незамеченным достигнуть минно-взрывного заграждения.
«В течение нескольких часов сержант Калинин проделал проход в минно-взрывном заграждении обезвредив кроме штатных боеприпасов нескольких самодельных взрывных устройств. Оставаясь незамеченным противником, вернулся на исходный рубеж и доложил об успешном выполнении задачи», — отметили в военном ведомстве.
В МО РФ подчеркнули, что благодаря скрытности и профессионализму младшего сержанта российские штурмовые подразделения сумели пройти минные заграждения без потерь и успешно атаковать на неожиданном для противника направлении, прорвав оборону и захватив важный опорный пункт.
В Минобороны также рассказали о том, как российская штурмовая группа под командованием командира отделения младшего сержанта Раниса Ахмеджанова отразила атаку нескольких штурмовых групп ВСУ на опорный пункт. Командуя группой, Ахмеджанов сумел скрытно сблизиться с противником и одновременным ударом с нескольких направлений без потерь захватить опорный пункт. После этого командир группы распределил огневые средства на возможных направлениях контратаки противника, тщательно замаскировав огневые точки.
«Украинские боевики быстро предприняли контратаку на позиции группы Ахмеджанова. При поддержке ударных дронов противник пошел в наступление несколькими штурмовыми группами. Благодаря тщательно организованной системе огня и маскировке противник не сумел уничтожить огневые средства группы, а штурмовые группы украинских боевиков понеся значительные потери от стрелкового огня отступили», — подчеркнули в министерстве.