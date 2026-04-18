Сапер Калинин несколько часов незаметно разминировал минно-взрывное заграждение

В Минобороны также рассказали о том, как российская штурмовая группа под командованием командира отделения младшего сержанта Раниса Ахмеджанова отразила атаку нескольких штурмовых групп ВСУ на опорный пункт. Командуя группой, Ахмеджанов сумел скрытно сблизиться с противником и одновременным ударом с нескольких направлений без потерь захватить опорный пункт. После этого командир группы распределил огневые средства на возможных направлениях контратаки противника, тщательно замаскировав огневые точки.