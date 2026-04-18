Ричмонд
+28°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Axios: Нетаньяху шокировали слова Трампа о запрете на удары по Ливану

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху был шокирован публикацией президента США Дональда Трампа о запрете наносить удары по Ливану.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху был шокирован публикацией президента США Дональда Трампа о запрете наносить удары по Ливану.

Об этом сообщает портал Axios.

Ранее американский лидер написал в социальной сети Truth Social, что Вашингтон запретил израильской стороне атаковать ливанскую территорию.

Журналисты пояснили, что израильские чиновники немедленно запросили у Белого дома разъяснения по поводу поста.

«Нетаньяху был ошеломлён и встревожен», — сообщает портал.

Авторы статьи заявили, что слова Трампа противоречат достигнутому соглашению, которое сохраняет за Израилем право на самооборону даже во время перемирия.

17 апреля десятидневное прекращение огня вступило в силу.

При этом агентство NNA сообщает, что израильская армия открыла артиллерийский огонь по ливанскому городу Хиям, несмотря на объявленное перемирие.

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что Кремль рассчитывает на достижение Израилем и Ливаном таких договорённостей, которые помогут не допустить новых боевых столкновений.