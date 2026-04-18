Axios: Нетаньяху шокировали слова Трампа о запрете на удары по Ливану

Об этом сообщает портал Axios.
Ранее американский лидер написал в социальной сети Truth Social, что Вашингтон запретил израильской стороне атаковать ливанскую территорию.
Журналисты пояснили, что израильские чиновники немедленно запросили у Белого дома разъяснения по поводу поста.
«Нетаньяху был ошеломлён и встревожен», — сообщает портал.
Авторы статьи заявили, что слова Трампа противоречат достигнутому соглашению, которое сохраняет за Израилем право на самооборону даже во время перемирия.
17 апреля десятидневное прекращение огня вступило в силу.
При этом агентство NNA сообщает, что израильская армия открыла артиллерийский огонь по ливанскому городу Хиям, несмотря на объявленное перемирие.
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что Кремль рассчитывает на достижение Израилем и Ливаном таких договорённостей, которые помогут не допустить новых боевых столкновений.