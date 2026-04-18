На Украине сотрудник ТЦК получил травмы при попытке мобилизации водителя

Сотрудник территориального центра комплектования в городе Елизаветграде Кировоградской области Украины получил травмы в ходе попытки мобилизации водителя.
Отмечается, что в ходе проверки документов один из водителей отказался выполнить требования правоохранителей и пытался покинуть место происшествия.
«Во время движения транспортного средства был травмирован военнослужащий», — говорится в сообщении областного военкомата.
Ранее притворявшийся хромым мужчина после встречи с сотрудниками ТЦК бросил костыль и сбежал от военкомов.