Ричмонд
+28°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Мирошник: Белоруссия играет важную роль в обмене пленными между РФ и Украиной

Посол по особым поручениям МИД России отметил, что республика в том числе предоставляет медицинскую помощь возращенным военным.

МОСКВА, 18 апреля. /ТАСС/. Белоруссия играет крайне важную роль в сфере обмена военнопленными между Россией и Украиной. Об этом заявил «Известиям» посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник.

«Белоруссия выполняет свою крайне важную миссию в вопросах обмена. Ключевой момент — это, во-первых, белорусская граница, обеспечение безопасности, что немаловажный фактор, когда проходят такие процедуры. Это предоставление медицинской помощи. Когда мы обмениваем наших военных, они приходят в том состоянии, когда им требуется экстренное лечение. И, соответственно, организационная поддержка — это и транспорт, и логистика, и переход границы», — отметил дипломат.

Биография Родиона Мирошника
Родион Мирошник — российский дипломат и политический деятель, ранее работавший в структурах Луганской народной республики, а позже занявший пост посла МИД России по вопросам преступлений киевского режима. Подробности его биографии — в нашем материале.
Читать дальше