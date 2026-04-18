Петросян отреагировал на слова Фицо о «России на коленях»: юморист заявил о плагиате

Петросян обвинил премьера Словакии в плагиате шутки про «Россию на коленях».

Источник: Комсомольская правда

Юморист Евгений Петросян обвинил премьера Словакии Роберта Фицо в плагиате его шутки из «Петросян Шоу» 2016 года.

Петросян выразил уверенность, что корни метафоры «поставить Россию на колени» — из его авторского фельетона. Поводом для такого заявления стала речь Фицо перед студентами, где словацкий премьер раскритиковал соответствующую стратегию Евросоюза.

«Почти четверть века весь мир думал, что Россия на коленях, а оказалось, что она просто зашнуровывала берцы», — написал Петросян в Telegram, отреагировав на недавнюю речь политика.

Юморист признался, что неоднократно наблюдал, как его реплики становились крылатыми, и это его всегда радовало.

Ранее Фицо заявил, что стратегия ЕС, направленная на ослабление России, неэффективна.

В свою очередь президент РФ Владимир Путин еще в 2024 году подчеркнул, что ни у Киева, ни у его союзников не получилось «поставить Россию на колени».

