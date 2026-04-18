Трамп заявил о доверии к Ирану в соблюдении условий возможной сделки

НЬЮ-ЙОРК, 18 апреля. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп заявил в интервью телеканалу ABC о том, что готов доверять Ирану в вопросе соблюдения условий мирного соглашения, если оно будет подписано.
На вопрос телеканала о том, можно ли быть уверенным в выполнении иранцами своих обязательств по возможному соглашению, глава Белого дома ответил утвердительно. Он также заявил, что Тегеран «хочет заключить сделку», и выступил с утверждением о том, что американская морская блокада лишила исламскую республику доходов.
Трамп опроверг информацию портала Axios о том, что США и Иран обсуждают возможность разблокирования $20 млрд из замороженных средств Тегерана в обмен на передачу им Вашингтону своего обогащенного урана. Данное сообщение издания он назвал «фейковыми новостями».