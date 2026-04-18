Axios: Нетаньяху был шокирован запретом Трампа атаковать Ливан

Биньямин Нетаньяху был шокирован и встревожен публикацией Дональда Трампа о запрете наносить удары по Ливану.

Источник: Аргументы и факты

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху выразил серьёзную обеспокоенность после появления заявления президента США Дональда Трампа о запрете ударов по Ливану. Об этом сообщает портал Axios.

По имеющимся данным, израильская сторона обратилась к Вашингтону за разъяснениями относительно содержания этого заявления. В Иерусалиме считают, что такие формулировки могут противоречить ранее достигнутым договорённостям.

Обсуждавшиеся условия предполагали, что Израиль сохраняет право на военные действия в рамках самообороны даже в период перемирия. В ответ на запросы в Белом доме подтвердили, что признают это право за израильской стороной.

Ранее сообщалось, что Трамп решил дистанцироваться от Нетаньяху после попытки последнего спровоцировать дальнейшую эскалацию конфликта на Ближнем Востоке.

