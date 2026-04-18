Трамп назвал возможных участников переговоров США с Ираном

В американскую делегацию на переговорах с Ираном войдут спецпосланник Стив Уиткофф, зять президента США Дональда Трампа Джаред Кушнер и, вероятно, вице-президент Джей Ди Вэнс.
Об этом Трамп рассказал в своём интервью телеканалу ABC.
Ранее американский лидер позитивно оценил перспективы предстоящего диалога и заявил о минимальном количестве разногласий.
Политик пояснил, что встречи пройдут исключительно в Исламабаде, поскольку он отказывается посещать не помогавшие Вашингтону государства. Трамп добавил, что пока не обсуждал с вице-президентом его участие в поездке.
«Стив и Джаред отправятся и, возможно, Джей Ди», — отметил президент США.
17 апреля Трамп заявил, что Вашингтон может в ближайшее время заключить соглашение с Тегераном.