Трамп назвал возможных участников переговоров США с Ираном

В американскую делегацию на переговорах с Ираном войдут спецпосланник Стив Уиткофф, зять президента США Дональда Трампа Джаред Кушнер и, вероятно, вице-президент Джей Ди Вэнс.

Об этом Трамп рассказал в своём интервью телеканалу ABC.

Ранее американский лидер позитивно оценил перспективы предстоящего диалога и заявил о минимальном количестве разногласий.

Политик пояснил, что встречи пройдут исключительно в Исламабаде, поскольку он отказывается посещать не помогавшие Вашингтону государства. Трамп добавил, что пока не обсуждал с вице-президентом его участие в поездке.

«Стив и Джаред отправятся и, возможно, Джей Ди», — отметил президент США.

17 апреля Трамп заявил, что Вашингтон может в ближайшее время заключить соглашение с Тегераном.

