В России заработает новый ГОСТ на рыбные консервы

МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. Росстандарт впервые за десять лет принял новый ГОСТ на рыбные консервы, он вступит в силу в феврале 2027 года, выяснило РИА Новости, изучив содержание документа.
Требования распространяются на консервы из печени, икры и молок рыб «По-мурмански». ГОСТ вводит ограничение на массовую долю поваренной соли в консервах — от 1,2% до 2%. Уточняется, что солить измельченное рыбное сырье необходимо равномерно перед тем, как уложить в банки.
Помимо этого, в консервах не должно быть постороннего привкуса, разве что легкий вкуса горечи, свойственный печени пикши. Печень, икра и молоки должны быть тонко измельчены и представлять собой однородную массу. При этом для всех консервов допускается наличие пузырьков воздуха.
Выделившийся рыбный жир должен быть прозрачным. Установлены требования и к цвету сырья для консервов: печень — бледно-розовая или бежевая с серым оттенком, икра и печень — светло-бежевая или бежевая с розовым или серым оттенком, икра и молоки — бежевый различных оттенков, рыбий жир — светло-соломенный или соломенный.
Вместимость банок не должна превышать 353 квадратных сантиметра. Хранить консервы необходимо в помещениях, где влажность воздуха — не более 75%.