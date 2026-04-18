Госдеп США сообщил о введении санкций против семи граждан Ирака

США ввели санкции в отношении семи граждан Ирака. Это члены вооружённых формирований, действующих на территории страны. Об этом сообщает пресс-служба Госдепартамента США.

Речь идёт о командирах формирований «Катаиб Хезболлах», «Катаиб Сейид аль-Шухада»*, «Харакат ан-Нуджаба» и «Асаиб Ахль аль-Хакк». США считают, что их поддерживает Тегеран. В заявлении говорится, что члены этих вооружённых формирований «планировали и осуществляли атаки, направленные против американских военных, объектов и интересов в Ираке».

Власти США классифицируют эти организации как террористические. Санкции означают заморозку активов на территории США. Американским гражданам и компаниям запрещено вести с ними бизнес.

Ранее сообщалось, что Куба переживает тяжёлый энергетический кризис, связанный с запретом США на поставки нефти на остров. На улицах Гаваны скопились горы мусора. Мусороуборочные машины не могут работать из-за нехватки топлива. В магазинах, работающих по карточкам, наблюдается дефицит товаров. Средняя зарплата на острове составляет около двух долларов в день. Местные жители рассказывают, что их доходы резко упали. Некоторые вынуждены торговать вещами, подобранными на помойке. Эксперты связывают усугубление ситуации с прекращением масштабной внешней поддержки экономики.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

* Организация признана террористической и запрещена на территории России.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше