Госдеп США сообщил о введении санкций против семи граждан Ирака

Ранее сообщалось, что Куба переживает тяжёлый энергетический кризис, связанный с запретом США на поставки нефти на остров. На улицах Гаваны скопились горы мусора. Мусороуборочные машины не могут работать из-за нехватки топлива. В магазинах, работающих по карточкам, наблюдается дефицит товаров. Средняя зарплата на острове составляет около двух долларов в день. Местные жители рассказывают, что их доходы резко упали. Некоторые вынуждены торговать вещами, подобранными на помойке. Эксперты связывают усугубление ситуации с прекращением масштабной внешней поддержки экономики.