Рижский депутат пожаловался на высокую стоимость яиц в Латвии

В июне 2025 года во время заседания сейма, где рассматривался проект декларации об «устранении лингвистических последствий» якобы проводившейся в советское время русификации, Росликов выступил за сохранение русского языка. Тогда же Служба госбезопасности (СГБ) возбудила против него уголовное дело, обнаружив в заявлениях парламентария якобы «признаки помощи иностранному государству, действия которого направлены против Латвии, и в разжигании национальной розни и вражды».