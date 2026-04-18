Рижский депутат пожаловался на высокую стоимость яиц в Латвии

МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. Депутат Рижской думы Алексей Росликов в разговоре с РИА Новости посетовал на высокую стоимость яиц в Латвии, сравнив цены на этот товар с белорусскими.
Росликов выступает за сохранение идентичности русскоязычного населения в Латвии и активно призывает к защите русского языка. По мнению депутата, в советское время, когда Россия имела влияние на республику, жизнь латышей была проще, а цены не такими высокими как при Евросоюзе.
«Сегодня у нас рядом есть аграрная держава — Республика Беларусь. У меня сегодня дома яйца — 5,6 евро. У них (в Белоруссии — ред.) самое большее — 1 евро. У нас какие-то золотые куры», — сказал Росликов.
«Про топливо вообще молчу — 2,40 евро (в Латвии — ред.) или 80 центов (в Белоруссии — ред.). Это же вообще просто разница космическая. А расстояние между нами — 200 километров», — пожаловался депутат.
По его мнению, участие Латвии в объединении БРИКС отчасти помогло бы решить проблему высоких цен на продукты в республике.
В июне 2025 года во время заседания сейма, где рассматривался проект декларации об «устранении лингвистических последствий» якобы проводившейся в советское время русификации, Росликов выступил за сохранение русского языка. Тогда же Служба госбезопасности (СГБ) возбудила против него уголовное дело, обнаружив в заявлениях парламентария якобы «признаки помощи иностранному государству, действия которого направлены против Латвии, и в разжигании национальной розни и вражды».