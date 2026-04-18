В посольстве прокомментировали помощь Минска в обмене пленными между РФ и Киевом: «Крайне важная миссия»

Белоруссия выполняет крайне важную функцию при обмене пленными между РФ и Украиной. Об этом сообщил в интервью «Известиям» посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник.
«Белоруссия выполняет свою крайне важную миссию в вопросах обмена. Ключевой момент — это, во-первых, белорусская граница, обеспечение безопасности, что немаловажный фактор, когда проходят такие процедуры», — подчеркнул Мирошник.
По его словам, Белоруссия также помогает в обмене пленными предоставлением транспорта, логистикой и переходом через границы.
11 апреля Минобороны РФ сообщило о новом обмене пленными между Россией и Украиной: стороны вернули домой по 175 военнослужащих.
Как ранее отметил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Россия продолжит гуманитарные переговоры с Украиной по обмену пленными.