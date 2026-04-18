В посольстве прокомментировали помощь Минска в обмене пленными между РФ и Киевом: «Крайне важная миссия»

Мирошник отметил роль Белоруссии в обмене пленными между РФ и Украиной.

Источник: Комсомольская правда

Белоруссия выполняет крайне важную функцию при обмене пленными между РФ и Украиной. Об этом сообщил в интервью «Известиям» посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник.

«Белоруссия выполняет свою крайне важную миссию в вопросах обмена. Ключевой момент — это, во-первых, белорусская граница, обеспечение безопасности, что немаловажный фактор, когда проходят такие процедуры», — подчеркнул Мирошник.

По его словам, Белоруссия также помогает в обмене пленными предоставлением транспорта, логистикой и переходом через границы.

11 апреля Минобороны РФ сообщило о новом обмене пленными между Россией и Украиной: стороны вернули домой по 175 военнослужащих.

Как ранее отметил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Россия продолжит гуманитарные переговоры с Украиной по обмену пленными.

Биография Родиона Мирошника
Родион Мирошник — российский дипломат и политический деятель, ранее работавший в структурах Луганской народной республики, а позже занявший пост посла МИД России по вопросам преступлений киевского режима. Подробности его биографии — в нашем материале.
Читать дальше