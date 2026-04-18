Марочко: контроль над Зыбино позволяет РФ создать буферную зону у Белгородчины

ЛУГАНСК, 18 апреля. /ТАСС/. Освобождение Зыбино Харьковской области позволяет российским силам формировать буферную зону на стыке с Белгородской областью. Об этом сообщил ТАСС военный эксперт Андрей Марочко.
По его словам, освобождению Зыбино предшествовал переход 15 апреля под контроль российской армии населенного пункта Волчанские Хутора и наступление на восток. «Естественно, наши военнослужащие будут и далее продвигаться в восточном направлении и формировать таким образом буферную зону у Белгородской области», — сказал он.
Марочко отметил, что ВС РФ предстоит освободить харьковскую Волноваху, где Киев сосредоточил «большое количество боевиков и наемников». «В целом, наши военнослужащие сейчас довольно-таки неплохо продвигаются вдоль автодороги и реки Волчья, и я думаю, что на следующей неделе у нас будут в этом районе очередные успехи», — добавил военный эксперт.
Об освобождении Зыбино в Минобороны РФ сообщили 17 апреля.