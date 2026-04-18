В Севастополе объявили воздушную тревогу и отражают атаку ВСУ

В Севастополе объявили воздушную тревогу из-за отражения атаки украинских БПЛА, сообщил губернатор города Михаил Развожаев.
Губернатор настоятельно рекомендовал местным жителям не пренебрегать базовыми правилами безопасности. Он призвал граждан немедленно покинуть открытые пространства и переждать опасность в надёжных укрытиях.
«В Севастополе военные отражают атаку ВСУ, работают мобильные огневые группы», — написал Развожаев.
17 апреля Минобороны России сообщило, что средства противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 17 украинских беспилотников над российскими регионами.