Трамп заявил, что США и Иран вместе вывезут обогащённый уран

Президент США Дональд Трамп заявил, что представители Соединённых Штатов и Ирана вместе займутся вывозом обогащённого урана из исламской республики. В интервью CBS республиканец подчеркнул, что переброска американских войск в Иран для этого не потребуется.

Источник: Life.ru

«Нет, никаких войск. Мы прибудем и заберём его вместе с ними. Мы будем вывозить его вместе, потому что к этому моменту будут заключены договорённости, а когда есть договорённости, нет никакой необходимости в боях», — сказал американский лидер. По его словам, стороны планируют провести встречу уже в эти выходные.

Ранее Трамп заявил о планах совместно с Ираном добыть обогащённый уран на территории исламской республики и вывезти его в Соединённые Штаты «неторопливыми темпами» с использованием тяжёлой техники. По его словам, операция будет проводиться в спокойном, размеренном режиме. Иранские официальные лица пока не комментировали это заявление, а президент США не уточнил, на каких условиях Тегеран согласился на такое сотрудничество.

США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
