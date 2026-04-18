Трамп заявил, что США и Иран вместе вывезут обогащённый уран

«Нет, никаких войск. Мы прибудем и заберём его вместе с ними. Мы будем вывозить его вместе, потому что к этому моменту будут заключены договорённости, а когда есть договорённости, нет никакой необходимости в боях», — сказал американский лидер. По его словам, стороны планируют провести встречу уже в эти выходные.
Ранее Трамп заявил о планах совместно с Ираном добыть обогащённый уран на территории исламской республики и вывезти его в Соединённые Штаты «неторопливыми темпами» с использованием тяжёлой техники. По его словам, операция будет проводиться в спокойном, размеренном режиме. Иранские официальные лица пока не комментировали это заявление, а президент США не уточнил, на каких условиях Тегеран согласился на такое сотрудничество.
